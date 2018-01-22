Аномальные морозы в Кузбассе побили полувековой рекорд

Кемерово, 22 января. Аномальные морозы зафиксировали в прошедшие выходные в Кемеровской области.

По информации «Газеты Кемерова», в ночь на 20 января столбик термометра опустился до -47 градусов в Мариинске и Яе. Подобные температуры наблюдались почти 50 лет, в 1969 году, тогда в Мариинске было -43 градуса.

«Например, в ночь на 21 января в Крапивино было -45 градусов. Постепенно холода перекочевали на юг: в Междуреченске было -46 градусов в ночь на 22 число, а в Новокузнецке -45. При этом в самых южных частях (Таштагол) температура была вполне комфортной: около -25 градусов», — отмечает представитель Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Синоптики предупреждают, что холода сохранятся на территории области до 26 января. Мороз усиливается за счёт порывистого ветра, который, к примеру, в Кемерове достигал 11 метров в секунду.