Инспекторы ГИБДД спасли замерзающего водителя в Кемерове

Кемерово, 22 января. Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции помогли замерзающему таксисту, машина которого заглохла на перекрестке.

Как сообщает «Газета Кемерова», автомобиль Chevrolet Lanos заглох на проспекте Кузнецком, водитель машины пытался самостоятельно решить проблему, однако сделать этого не удалось. На помощь мужчине пришли инспекторы ГИБДД, которые пересадили замерзающего водителя в салон патрульного автомобиля, после чего отбуксировали машину в ближайший автосервис.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни на территории области сохранятся низкие температуры, поэтому сотрудники ГИБДД просят водителей отказаться от дальних поездок на личном автомобиле.