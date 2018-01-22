Сотрудники ГИБДД провели операцию «Шок» для кемеровских водителей

Кемерово, 22 января. Кемеровские сотрудники Госавтоинспекции показывают автомобилистам фильм, состоящий из кадров автокатастроф, в рамках профилактической операции «Шок».

Профилактическая операция «Шок» стартовала в понедельник, 22 января. Сотрудники ГИБДД показывают водителям фильм, который построен на кадрах страшных дорожно-транспортных происшествий, в том числе, с участием детей и пешеходов, сообщает «Газета Кемерова».

Видеоклип, состоящий из записей с регистраторов и камер наружного наблюдения, показывает, к каким последствиям может привести нарушение правил дорожного движения.

«Это также прямое свидетельство того, что от дорожно-транспортных происшествий никто не застрахован — безопасность на проезжей части зависит от слаженных и уважительных действий всех участников движения без исключения. Видео маркировано возрастной отметкой «18+», — отмечают в городской ГИБДД.

После того, как автолюбители посмотрят фильм, инспекторы ГИБДД проводят с ними профилактическую беседу и напоминают о необходимости быть внимательнее и осторожнее за рулем машины.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегию безопасности дорожного движения в стране, которая направлена на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий.