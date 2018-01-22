«Взрослый» роман английского писателя убрали из школьной программы в Кемерове

Кемерово, 22 января. Школьники в Кемерове не будут изучать произведение английского писателя Тибора Фишера после разгоревшегося скандала в гимназии №1 вокруг откровенного романа «Коллекционная вещь».

Как сообщает информационный сайт VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу администрации Кемерова, скандал вокруг произведения Тибора Фишера «Коллекционная вещь» разгорелся в гимназии №1 в конце декабря 2017 года. Родители школьников, обучающихся в седьмом классе, выразили недовольство романом английского писателя, который дети изучали в рамках школьной программы. Они отметили, что в произведении есть откровенные и эротические фрагменты.

Сложившуюся ситуацию обсудили на городском методическом объединении учителей русского языка, которое прошло 27 декабря 2017 года, и приняли решение об исключении произведения Тибора Фишера «Коллекционная вещь» в качестве демонстрационного материала на уроках развития речи.

Стоит отметить, что учебник Л.М. Рыбченковой и О.М. Александровой, авторы которого предлагают для обсуждения роман английского писателя, включен в Федеральный перечень, утвержденный Приказом Минобрнауки. Следовательно, педагог выбирала учебник не по собственной инициативе, а в соответствии с федеральным законом.

В мэрии города сообщили, что в департамент образования и науки Кемеровской области направлено письмо от управления образования с «просьбой предать информацию об использовании в УМК русского языка седьмого класса текста, содержание которого не соответствует возрасту школьников, в Министерство образования РФ и издательство «Просвещение».