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Новогодние ели в Кемерово превратили в опилки для ежиков, страусов и хомячков
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    Новогодние ели в Кемерово превратили в опилки для ежиков, страусов и хомячков

    8:59  21 Января 2018
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    Новогодние ели в Кемерово превратили в опилки для ежиков, страусов и хомячков

    Кемерово, 21 января. Более 400 новогодних елей в Кемерово нашли «вторую жизнь» после переработки в опилки и щепу, используемые для жилья домашних питомцев и более крупных животных. В утилизации послуживших праздничных деревьев участвовали ремонтно-эксплуатационные управления города.

    Для переработки елей на опилки использовались специальные дробилки, которыми располагает местный полигон для твердых бытовых отходов. Щепа и опилки были упакованы в мешки.

    Новогодние ели в Кемерово превратили в опилки для ежиков, страусов и хомячков

    «Часть из них была передана в городские конные клубы, а часть – в контактные зоопарки, где ёлочную щепу используют как подстилку в вольеры с морскими свинками, кроликами, козами, ёжиками, страусами и оленями»,  — сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на местную администрацию.

    Утилизация елей в Кемерово прошла в рамках поручений, которые президент РФ Владимир Путин дал по вопросам утилизации мусора и ТБО в стране. Как сообщало агентство RT, в последний день 2017 года президент подписал закон о раздельном сборе мусора в России.

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    Автор: Валентин Меликов
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