Новую меру поддержки инвалидов введут в Кузбассе в 2018 году

Кемерово, 19 января. Новую меру поддержки инвалидов, которая заключается в организации стажировок для выпускников, введут в Кемеровской области в 2018 году.

Власти Кузбасса обсудили вопросы содействия занятости людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе, где на данный момент проживает 75 тысяч инвалидов, в свою очередь, свыше 18 тысяч человек трудоустроены, сообщает «Газета Кемерова».

Заместитель губернатора Денис Шамгунов подчеркнул, что в текущем году на территории области будет действовать новая мера поддержки инвалидов. Программа заключается в организации стажировок для людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 30 лет, которые получили среднее профессиональное и высшее образование.

В реализации программы могут участвовать любые организации и компании, которые будут получать денежную компенсацию на оплату труда стажёра и на доплату наставнику.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить государственную программу «Доступная среда» до 2025 года, которая направлена на формирование безбарьерной городской среды, предусматривающей доступность для инвалидов главных социальных и транспортных объектов.