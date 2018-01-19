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Политика
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Общество
Новую меру поддержки инвалидов введут в Кузбассе в 2018 году
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    Новую меру поддержки инвалидов введут в Кузбассе в 2018 году

    15:57  19 Января 2018
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    Новую меру поддержки инвалидов введут в Кузбассе в 2018 году

    Кемерово, 19 января. Новую меру поддержки инвалидов, которая заключается в организации стажировок для выпускников, введут в Кемеровской области в 2018 году.

    Власти Кузбасса обсудили вопросы содействия занятости людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе, где на данный момент проживает 75 тысяч инвалидов, в свою очередь, свыше 18 тысяч человек трудоустроены, сообщает «Газета Кемерова».

    Заместитель губернатора Денис Шамгунов подчеркнул, что в текущем году на территории области будет действовать новая мера поддержки инвалидов. Программа заключается в организации стажировок для людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 30 лет, которые получили среднее профессиональное и высшее образование.

    Новую меру поддержки инвалидов введут в Кузбассе в 2018 году

    В реализации программы могут участвовать любые организации и компании, которые будут получать денежную компенсацию на оплату труда стажёра и на доплату наставнику.

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить государственную программу «Доступная среда» до 2025 года, которая направлена на формирование безбарьерной городской среды, предусматривающей доступность для инвалидов главных социальных и транспортных объектов.

    «Меняется отношение общества к проблемам инвалидов. Становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывает справедливое осуждение и неприятие граждан», — отметил глава государства во время посещения Российской государственной специализированной академии искусств в Москве. 

    Новую меру поддержки инвалидов введут в Кузбассе в 2018 году

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #путин #кузбасс #кемерово #инвалид
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