Выборы президента 2018: стали известны сопредседатели штаба Путина в Кемерово

Кемерово, 19 января. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина в Кемерово возглавили ректор Кемеровского государственного университета (КемГУ) Александр Просеков, а также председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.

Штаб Путина в Кемерово открывается в областном центре Кемеровской области, расположенном на Октябрьском проспекте, передает РИА Новости.

«Сопредседателями штаба стали ректор КемГУ, доверенное лицо кандидата Александр Просеков и председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик», — констатировали представители регионального отделения партии «Единая Россия».

Как рассказал Просеков, жители Кузбасса проявили активность при сборе подписей в поддержку действующего президента на выборах-2018. Было собрано более 20 тысяч подписей.

«Надеюсь, и в дальнейшем жители Кузбасса примут самое активное участие в предвыборных мероприятиях нашего кандидата», — констатировал он.

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта. Путин заявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. В штабе действующего главы отметили, что на утро 17 января было уже собрано более 1 миллиона подписей в поддержку Путина вместо необходимых 300 тысяч.