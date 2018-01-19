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Выборы президента 2018: стали известны сопредседатели штаба Путина в Кемерово
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    Выборы президента 2018: стали известны сопредседатели штаба Путина в Кемерово

    10:53  19 Января 2018
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    Выборы президента 2018: стали известны сопредседатели штаба Путина в Кемерово

    Кемерово, 19 января. Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина в Кемерово возглавили ректор Кемеровского государственного университета (КемГУ) Александр Просеков, а также председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик.

    Штаб Путина в Кемерово открывается в областном центре Кемеровской области, расположенном на Октябрьском проспекте, передает РИА Новости.

    «Сопредседателями штаба стали ректор КемГУ, доверенное лицо кандидата Александр Просеков и председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик», — констатировали представители регионального отделения партии «Единая Россия».

     

    Как рассказал Просеков, жители Кузбасса проявили активность при сборе подписей в поддержку действующего президента на выборах-2018. Было собрано более 20 тысяч подписей.

    Выборы президента 2018: стали известны сопредседатели штаба Путина в Кемерово

    «Надеюсь, и в дальнейшем жители Кузбасса примут самое активное участие в предвыборных мероприятиях нашего кандидата», — констатировал он.

    Напомним, выборы президента состоятся 18 марта. Путин заявил об участии в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. В штабе действующего главы отметили, что на утро 17 января было уже собрано более 1 миллиона подписей в поддержку Путина вместо необходимых 300 тысяч.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #кемерово #штаб #выборы-2018 #выборы президента
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