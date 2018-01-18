Митрополия Кузбасса рассказала, кому можно окунаться в крещенскую купель

Кемерово, 18 января. Кузбасская митрополия предупредила местных жителей об отсутствии духовной пользы и вреде здоровью при погружении в купель в состоянии алкогольного опьянения.

По информации «Газеты Кемерова» со ссылкой на пресс-службу Кузбасской митрополии, такая традиция, как купание в купели в Крещение Господне, присуща Русской православной церкви, так как ни греки, ни сербы в крещенскую ночь не окунаются массово в водоёмы. В митрополии предупредили всех, кто желает пройти обряд крещения, «максимально ответственно и серьёзно подойти к этому поступку».