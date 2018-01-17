Новый центр гемодиализа открыли в Кемеровской области

Кемерово, 17 января. Комплексную нефрологическую помощь смогут получить граждане в новом центре гемодиализа, который открыли в Новокузнецке Кемеровской области.

Новый центр гемодиализа открыли в рамках государственно-частного партнерства администрации Кемеровской области и частного медучреждения «Нефросовет». В отделении установлено 40 современных аппаратов «искусственная почка».

«Это позволит проводить высококачественную процедуру гемодиализа 220 пациентам с тяжёлой стадией хронической почечной недостаточности», — приводит «Газета Кемерова» сообщение администрации региона.

Каждый день три пациента смогут проходить процедуру на одном аппарате. Отмечается, что приборы будут работать в три смены. Граждане смогут также получить консультационную помощь. Стоит отметить, что лечение для пациентов будет бесплатным.

Напомним, что в 2013 году были открыты отделения нефрологии и гемодиализа в Новокузнецке и Белове, в 2015 году начал функционировать центр в Кемерове, а в 2016 открылось отделение на базе Прокопьевской городской больницы.