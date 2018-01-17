Кемеровчанка с пышными формами может стать лицом английского бренда нижнего белья

Кемерово, 17 января. Уроженка Кемерова, обладающая пышными формами, борется за право представлять и рекламировать английскую компанию, которая занимается производством нижнего белья и купальников, на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. Девушка участвует в последнем этапе конкурса, по результатам которого будут выбраны три финалистки.

Наталья Руденко — участница — отмечает, что девушки с пышными формами в красивом нижнем белье всегда вызывали только восхищение, сообщает «VSЕ42.ru». Женщина, узнав о конкурсе, решила принять в нем участие.

«Я сделала свою неуверенность своей силой. И будучи моделью, через свои образы могу научить этому других женщин. Я должна это сделать», — подчеркивает Наталья Руденко.

Участница конкурса отмечает, что после развода со своим супругом она была в подавленном состоянии и стала набирать в весе. Однако поддержка родных и близких вернула ее к жизни. Наталья гордится, что она обладает стойкостью и оптимизмом.

«Какие бы преграды ни встречались на жизненном пути, всегда стараюсь преодолевать их, используя позитивный рациональный подход. Считаю, что из любой ситуации есть выход», — сообщает конкурсантка.

Наталья Руденко родилась в Кемерове, а с января прошлого года проживает в Новосибирске. По словам женщины, она не стесняется своего тела и принимает себя такой, как она есть.