Почти три миллиарда рублей планируют выделить на ремонт дорог в Кузбассе

Кемерово, 16 января. Почти три миллиарда рублей планируют выделить в этом году на ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные дороги» в Кемеровской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов на пресс-конференции, которая была посвящена первоочередным задачам ЖКХ Кемеровской области.

В этом году на ремонт дорог в Новокузнецке и Кемерове планируют выделить 2,9 миллиарда рублей, это на 400 миллионов больше, чем в прошлом году. В этот году в Кемерове планируют отремонтировать 75 километров дорог, а именно Логовое шоссе, Кузнецкий мост, Кузнецкий проспект и другие участки, сообщает «Газета Кемерова». В Новокузнецке планируют провести ремонт 95 километров дорог: улицы Кирова, Фестивальной, проезда Вологодского и других. Отмечается, что участки, которые были включены в проект, выбирали жители. Работы должны будут завершить в октябре этого года.

Напомним, что инициатором проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого выделяются средства на ремонт дорог, является президент Российской Федерации Владимир Путин.