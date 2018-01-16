Глава Кемеровской области поручил увеличить зарплату врачам

Кемерово, 16 января. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел рабочее совещание по повышению заработных плат медицинских работников региона. Глава области поставил задачу на 2018 год: зарплата врачей должна увеличиться и составить в два раза больше среднекузбасской.

Глава Кемеровской области подчеркнул, что у врачей большая нагрузка: они проводят несколько сотен операций, выезжают на вызовы. И вопрос о достойной заработной плате медицинских работников является одним из ключевых.

В регионе, начиная с 2013 года, зарплата медицинских работников постепенно увеличивалась. Средняя зарплата врачей составляла в 2012 году 34,3 тысяч рублей, по итогам 2017 года — до 52 тысяч рублей. Средний медперсонал получал в 2012 году — 17,7 тысяч рублей, в 2017 — 26,9 тысяч рублей, младший — 8,8 тысяч и 23,4 тысяч в 2012 и 2017 годах соответственно.

Средняя заработная плата врачей с января текущего года должна составлять в среднем 61 тысячу рублей, у медсестер и санитарок — 30,5 тысяч рублей, сообщает «Газета Кемерова». В администрации Кемеровской области добавили, что уровень реальной заработной платы будет зависеть от определенных аспектов: квалификации, объема и результатов работы, а также от уровня больницы, где работают медработники.

Напомним, что президент России Владимир Путин в мае 2012 года поставил задачу увеличить заработную плату медицинским работникам. Фонд обязательного медицинского страхования получит субвенцию на сумму почти два миллиарда рублей, чтобы повысить зарплату медработникам.