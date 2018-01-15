Морозы и метели ожидаются в Кузбассе ближайшую неделю

Кемерово, 15 января. Жителям Кемеровской области рассказали о погоде на ближайшую неделю: сохранятся мороз и метель.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные областного гидрометцентра, на территории Кузбасса изменения погодных условий не ожидается. Синоптики предупреждают, что сохранятся морозы с метелью и осадками, что связано с затоком холодной воздушной массы, движущейся с Арктики.

Столбик термометра со вторника на четверг будет находиться на отметке от -10 до -15 градусов днём, от -12 до -17 в ночное время суток. Скорость ветра составит от 15 до 20 метров в секунду. В четверг ожидается похолодание до -25 градусов ночью. Небольшой снег и метель, образование льда на дорогах возможны в пятницу.