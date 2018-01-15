Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина состоялся в Кузбассе

Кемерово, 15 января. Подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина собирали вчера в Кемеровской области и во всех городах страны в отделениях «Единой России».

Более 200 тысяч человек оставили подписи в поддержку Путина в воскресенье, 14 января, в общественных приёмных «Единой России», сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные ЦИК партии. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что оставляли подписи не только взрослые люди, но и молодежь.

«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи, если было объявлено, что в поддержку Владимира Путина уже было собрано более 538 000 подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен», — отметил Турчак.

Секретарь Кемеровского Регионального отделения Партии Алексей Синицын отметил, что жители Кузбасса «активные и организованные». Он поблагодарил всех, кто не остался в стороне и проявил свою гражданскую позицию. Синицын отметил: