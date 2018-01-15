«Я не виноват»: экс-глава ГИБДД Кузбасса сказал последнее слово в суде

Кемерово, 15 января. Абаканский городской суд Кузбасса рассматривает уголовное дело о смертельном ДТП в отношении экс-главы ГИБДД, Юрий Мовшин выступил сегодня с последним словом.

Как сообщает информационный сайт VSE42.Ru, материалы уголовного дело, возбужденного в отношении бывшего главы Госавтоинспекции Кузбасса Юрия Мовшина, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель четырех человек, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 23 апреля 2016 года.

Уголовное дело рассматривает Абаканский городской суд, судебный процесс начался 12 сентября 2017 года. В понедельник, 15 января, Юрий Мовшин выступил с последним словом и заявил, что оправдываться и извиняться не будет, так как не считает себя виновным. Обвинение требует признать мужчину виновным и выбрать ему меру наказания в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.