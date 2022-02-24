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Житель Казани обвиняется в попытке заказного убийства главы компании по вывозу отходов
Происшествия
Житель Казани обвиняется в попытке заказного убийства главы компании по вывозу отходов
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Казань, 24 февраля. Житель Татарстана обвиняется в участии в попытке заказного убийства главы компании-оператора по обращению с отходами. Злоумышленник выстрелил четыре раза пострадавшему в голову, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, инцидент произошел в феврале прошлого года. Тогда неизвестные наняли 31-летнего казанца для того, чтобы он убил генерального директора ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства», которое выступает региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Следователи полагают, что злоумышленникам мешала его борьба с несанкционированными свалками в Татарстане.

Для реализации своего плана подозреваемый сначала следил за потенциальной жертвой через установленный в его автомобиле специальное устройство. Затем он подкараулил главу компании у его машины и дважды выстрелил ему в голову. Несмотря на это, потерпевший попытался скрыться, но злоумышленник догнал его и произвел еще два выстрела в голову.

«Решив, что тот мертв, он скрылся с места преступления на автомобиле», — отметили в следственном управлении.

Там добавили, что сообщники вывезли подозреваемого в Москву, где спустя месяц он был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, после чего он судом был помещен под стражу.

Следователи направили дело в суд для рассмотрения по существу. Также они работают над установлением заказчиков преступления и других причастных к нему лиц.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению преступления, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство», — уточнили в следственном управлении.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители в Татарстане задержали водителя автомобиля. Он подозревается в покушении на сотрудника Госавтоинспекции.

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россия татарстан заказное убийство выстрел в голову
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