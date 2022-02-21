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Пожарные спасли 20 человек из полыхающего жилого дома в Татарстане

Общество
Пожарные спасли 20 человек из полыхающего жилого дома в Татарстане
Невские Новости

Казань, 21 февраля. Огонь охватил подвальное помещение девятиэтажного дома в Альметьевске. При пожаре спасли 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

Инцидент произошел на проспекте Габдуллы Тукая. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелся мусор. Наблюдалось сильное задымление на лестничной площадке, из-за чего жильцы не могли самостоятельно покинуть опасное место.

Пять граждан эвакуировались без помощи специалистов. Еще 20, среди которых двое детей, вывели на свежий воздух сотрудники МЧС. Пламя, распространившееся на площади семь квадратных метров, ликвидировали.

В результате пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали. Дознаватели выясняют причину случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Во Владивостоке произошло возгорание в квартире девятиэтажного дома, информирует Deita. Десять несовершеннолетних и десять взрослых удалось спасти. Погибших нет.

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