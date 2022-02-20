Отделение ЛДПР в Татарстане поддержало Жириновского купанием в ледяном озере

Казань, 20 февраля. Члены отделения ЛДПР в Татарстане запустили флешмоб в поддержку госпитализированного лидера партии Владимира Жириновского. Они искупались в озере, облачившись в футболки с надписью «#здоровьяВВЖ».

Акция прошла на Голубом Озере вблизи поселка Щербаково. Собравшиеся активисты ныряли в воду при минусовой температуре.

«Мы запустили флешмоб в поддержку здоровья Владимира Вольфовича. Ребята, не боясь холода и снега, ныряли в Голубое Озеро. Наши смелые пловцы с улыбкой на лице выходили из воды и делились своими позитивными эмоциями», — говорится в сообщении молодежного крыла ЛДПР в регионе.

instagram.com / @molodezh_ldpr_rt

О госпитализации Жириновского в Москве стало известно в начале февраля. В Минздраве сообщали, что его состояние оценивается как стабильное, он остается под наблюдением врачей. В самой партии отмечали, что лидер ЛДПР восстанавливается после перенесенного коронавируса.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Татарстане оштрафовал начальника управления по делам молодежи исполкома Набережных Челнов за нарушения при проведении в городе концерта российского певца Niletto. Чиновник должен будет выплатить 25 тысяч рублей.