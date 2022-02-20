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Отделение ЛДПР в Татарстане поддержало Жириновского купанием в ледяном озере

Общество
Отделение ЛДПР в Татарстане поддержало Жириновского купанием в ледяном озере
Пресс-служба ЛДПР  / 

Казань, 20 февраля. Члены отделения ЛДПР в Татарстане запустили флешмоб в поддержку госпитализированного лидера партии Владимира Жириновского. Они искупались в озере, облачившись в футболки с надписью «#здоровьяВВЖ».

Акция прошла на Голубом Озере вблизи поселка Щербаково. Собравшиеся активисты ныряли в воду при минусовой температуре.

«Мы запустили флешмоб в поддержку здоровья Владимира Вольфовича. Ребята, не боясь холода и снега, ныряли в Голубое Озеро. Наши смелые пловцы с улыбкой на лице выходили из воды и делились своими позитивными эмоциями», — говорится в сообщении молодежного крыла ЛДПР в регионе.

Отделение ЛДПР в Татарстане поддержало Жириновского купанием в озере
instagram.com / @molodezh_ldpr_rt

О госпитализации Жириновского в Москве стало известно в начале февраля. В Минздраве сообщали, что его состояние оценивается как стабильное, он остается под наблюдением врачей. В самой партии отмечали, что лидер ЛДПР восстанавливается после перенесенного коронавируса.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Татарстане оштрафовал начальника управления по делам молодежи исполкома Набережных Челнов за нарушения при проведении в городе концерта российского певца Niletto. Чиновник должен будет выплатить 25 тысяч рублей.

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россия жириновский флешмоб татарстан озеро
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