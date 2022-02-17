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Мать и трое детей отравились угарным газом в квартире в Татарстане

Происшествия
Мать и трое детей отравились угарным газом в квартире в Татарстане
pixabay.com

Альметьевск, 17 февраля. Четыре человека, трое из которых дети, отравились угарным газом. Инцидент произошел в республике Татарстан, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Автомобилистов. Медики обследовали пострадавших и отправили их на амбулаторное лечение. Подробности и причины инцидента в настоящий момент выясняются.

«В результате оотравления угарным газом пострадали четыре человека. Пострадавшие — трое детей (мальчик 2012 года рождения, мальчик 2014 года рождения, мальчик 2017 года рождения) и их мать 1978 года рождения — после обследования с диагнозом "отравление угарным газом легкой степени тяжести" направлены на амбулаторное лечение, отпущены домой», — говорится в сообщении.

От отравления угарным газом ранее погибли двое пожилых людей. Трагедия произошла в городе Джанкой, расположенным в Крыму.

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