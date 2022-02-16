За две недели февраля в Татарстане выпало больше месячной нормы снега

Казань, 16 февраля. За две недели февраля в Татарстане выпало 38 миллиметров снега, что превышает многолетнюю месячную норму. Об этом ФАН сообщили в Казанском федеральном университете.

«Несмотря на то, что только середина месяца, норма по осадкам уже перевыполнена. Их в феврале выпало 38 миллиметров, а должно быть порядка 34 миллиметров», — привели в пресс-службе вуза слова профессора кафедры метеорологии Юрия Переведенцева.

По его словам, средняя многолетняя норма по осадкам в республике этой зимой будет превышена примерно в два раза. Высота снежного покрова в настоящее время достигает 70 сантиметров при норме около 40 сантиметров, объяснил ученый.

Согласно прогнозу профессора, снег в Татарстане пролежит до середины апреля. При этом температурный фон будет невысоким, что наблюдается уже сейчас.

«Среднемесячная многолетняя температура для февраля составляет минус 10 градусов, но в этом году она была примерно на восемь градусов выше нормы», — отметил Переведенцев.

К концу недели, по его словам, температура воздуха в регионе поднимется выше нуля, начнется оттепель. В это же время высока вероятность осадков в виде мокрого снега.

Ранее ФАН сообщал, что за первые два дня января в Казани выпало 12 миллиметров снега. Это составило почти половину месячной нормы осадков.