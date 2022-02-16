Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 февраля 20:38
20:36
Экономика
Аналитики рассказали, как введение цифрового рубля снизит угрозу отключения России от SWIFT
20:36
Политика
Экс-нардеп Куликов раскрыл, когда США окончательно забудут про Украину
20:34
Происшествия
Правоохранители задержали первого замглавы администрации Зеленоградска Андронова
20:34
Политика
Столтенберг напомнил о возможности политического урегулирования ситуации вокруг Украины
20:32
Экономика
Минэкономразвития зафиксировало замедление инфляции в России
20:31
Происшествия
Водитель фуры погиб при столкновении с березой на трассе Санкт-Петербург — Киев
20:30
Политика
Президент Украины Зеленский расширил санкции против «Шарий.Нет» и «Страна.UA»
20:29
Политика
Захарова предложила Зеленскому заменить дни единения на дни всепрощения
20:28
Спорт
Глава РПЛ Ашот Хачатурянц пообещал первым оформить Fan ID
20:28
Видео
Экоактивисты Германии завалили красный ковер министерства сельского хозяйства навозом
Все новости

За две недели февраля в Татарстане выпало больше месячной нормы снега
Происшествия
За две недели февраля в Татарстане выпало больше месячной нормы снега
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Казань, 16 февраля. За две недели февраля в Татарстане выпало 38 миллиметров снега, что превышает многолетнюю месячную норму. Об этом ФАН сообщили в Казанском федеральном университете.

«Несмотря на то, что только середина месяца, норма по осадкам уже перевыполнена. Их в феврале выпало 38 миллиметров, а должно быть порядка 34 миллиметров», — привели в пресс-службе вуза слова профессора кафедры метеорологии Юрия Переведенцева.

По его словам, средняя многолетняя норма по осадкам в республике этой зимой будет превышена примерно в два раза. Высота снежного покрова в настоящее время достигает 70 сантиметров при норме около 40 сантиметров, объяснил ученый.

Согласно прогнозу профессора, снег в Татарстане пролежит до середины апреля. При этом температурный фон будет невысоким, что наблюдается уже сейчас.

«Среднемесячная многолетняя температура для февраля составляет минус 10 градусов, но в этом году она была примерно на восемь градусов выше нормы», — отметил Переведенцев.

К концу недели, по его словам, температура воздуха в регионе поднимется выше нуля, начнется оттепель. В это же время высока вероятность осадков в виде мокрого снега.

Ранее ФАН сообщал, что за первые два дня января в Казани выпало 12 миллиметров снега. Это составило почти половину месячной нормы осадков.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / За две недели февраля в Татарстане выпало больше месячной нормы снега
россия снегопад татарстан норма осадков
Комментировать