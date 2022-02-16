Серийный маньяк в Казани почти 10 лет нападал на женщин

Казань, 16 февраля. Правоохранители в столице Татарстана ищут пострадавших от действий мужчины, который нападал на женщин в течение девяти лет. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.
В ведомстве отметили, что у них в производстве находится уголовное дело в отношении Игоря Птицина 1972 года рождения. Он обвиняется в серии нападений, совершенных в период с 2009 по 2017 годы в Казани.
Следователи полагают, что подозреваемый действовал на территории двух районов города — Авиастроительного и Кировского. При этом в настоящее время продолжается установление всех фактов преступлений, к которым причастен Птицин.
«В целях установления всех эпизодов преступных действий Птицина Игоря Геннадьевича, лиц, пострадавших от его действий просим обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел», — призвали в управлении.
Ранее ФАН сообщал, что житель Татарстана, вооружившись пятью ножами, напал на свою знакомую. Женщина выжила, несмотря на то, что получила множество ранений в голову.