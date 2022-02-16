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Серийный маньяк в Казани почти 10 лет нападал на женщин

  /   Обновлено: 16 февраля 2022 16:56
Происшествия
Серийный маньяк в Казани почти 10 лет нападал на женщин
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Казань, 16 февраля. Правоохранители в столице Татарстана ищут пострадавших от действий мужчины, который нападал на женщин в течение девяти лет. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

В ведомстве отметили, что у них в производстве находится уголовное дело в отношении Игоря Птицина 1972 года рождения. Он обвиняется в серии нападений, совершенных в период с 2009 по 2017 годы в Казани.

Следователи полагают, что подозреваемый действовал на территории двух районов города — Авиастроительного и Кировского. При этом в настоящее время продолжается установление всех фактов преступлений, к которым причастен Птицин.

«В целях установления всех эпизодов преступных действий Птицина Игоря Геннадьевича, лиц, пострадавших от его действий просим обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел», — призвали в управлении.

Серийный маньяк в Казани почти 10 лет нападал на женщин
tatarstan.sledcom.ru / Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан

Ранее ФАН сообщал, что житель Татарстана, вооружившись пятью ножами, напал на свою знакомую. Женщина выжила, несмотря на то, что получила множество ранений в голову.

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россия татарстан маньяк нападение на женщин
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