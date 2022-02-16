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Инспектор в Татарстане обвиняется в получении взяток на экзаменах на водительские права
Происшествия
Инспектор в Татарстане обвиняется в получении взяток на экзаменах на водительские права
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Казань, 16 февраля. В Татарстане заключен под стражу инспектор ГИБДД, который подозревается в получении взяток при приеме экзаменов на водительские права. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, 33-летний старший госинспектор отделения по приему экзаменов по вождению экзаменационного отдела ГИБДД республики в 2020-2021 годах получал денежные вознаграждения за положительные оценки на практических экзаменах на права. Каждый экзаменующийся через инструктора по вождению передавал подозреваемому 11 тысяч рублей.

В настоящее время следствием установлено семь таких эпизодов. Всего же инспектор ГИБДД обвиняется по 20 эпизодам, в том числе превышения полномочий и служебного подлога.

«Даже в случаях допущения кандидатами нарушений обвиняемый ставил им положительную отметку. Следствием установлено семь эпизодов получения взяток», — отметили в управлении.

О противоправной деятельности инспектора в полицию сообщил один из экзаменующихся. В отношении подозреваемого возбуждено и направлено в суд уголовное дело по статьям о получении взятки, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Обвиняемый судом заключен под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что глава татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов обвиняется в мошенничестве на сумму в 1,6 миллиона рублей. По версии следствия, он представил в Фонд социального страхования более 300 подложных актов об изготовлении средств реабилитации инвалидов.

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россия уголовное дело татарстан взятки экзамен на права инспектор гибдд
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