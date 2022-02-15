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Глава общества инвалидов Татарстана обвиняется в мошенничестве с госконтрактами
Происшествия
Глава общества инвалидов Татарстана обвиняется в мошенничестве с госконтрактами
pixabay.com  /  BeatriceBB

Казань, 15 февраля. Глава татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов обвиняется в мошенничестве на сумму в 1,6 миллиона рублей. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, 64-летний руководитель организации в 2018 году представил в республиканский Фонд социального страхования более 300 подложных актов сдачи-приемки технических средств реабилитации инвалидов. Их должны были изготовить работники учебно-производственного предприятия в рамках заключенных госконтрактов. При этом обвиняемый являлся фактическим руководителем этого предприятия.

«В действительности продукция гражданам не передавалась, а подписи от их имени выполнили сотрудники предприятия. На основании подложных документов региональный Фонд социального страхования перечислил 1,6 миллиона рублей», — говорится в сообщении следственного управления.

Уголовное дело в отношении главы общества инвалидов по статье о мошенничестве направлено в суд. Обвиняемый не признал причастность к совершению преступления.

Ранее ФАН сообщал, что управляющего региональным Фондом социального страхования задержали при получении взятки в особо крупном размере. Мужчину поймали при передаче части ранее оговоренной взятки в четыре миллиона рублей.

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россия уголовное дело татарстан госконтракты общество инвалидов
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