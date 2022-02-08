Прокурор Татарстана выступил за ограничение доступа школьников к интернету

Казань, 8 февраля. В школах Татарстана необходимо ограничить использование интернета, чтобы не допустить взаимодействия учащихся с преступными элементами. Такое мнение высказал прокурор республики Илдус Нафиков на заседании коллегии ведомства.

По его словам, в настоящее время криминал активно пользуется цифровыми площадками для распространения экстремизма, фейков и торговли запрещенными веществами и товарами. В этих условиях под удар попадает молодежь, на которую через интернет оказывается значительное влияние преступными элементами.

Нафиков считает, что нужно ограничить использование интернета в школах. Он поручил подчиненным проработать данный вопрос с органами образования и ввести соответствующие нормы в уставы образовательных организаций.

«В ближайшее время совместно с уполномоченными органами проработайте возможность включения в уставы образовательных организаций норм, ограничивающих использование интернета в школах, за исключением случаев, когда это требуется для учебного процесса», — сказал прокурор, выступая с докладом.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане запретили посещение интернет-клубов без предъявления QR-кодов о прохождении вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение было принято властями республики из-за распространения в регионе COVID-19.