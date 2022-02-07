Мужчина в Казани скинул с восьмого этажа свою сожительницу

Казань, 7 февраля. В столице Татарстана мужчина избил и скинул с балкона восьмого этажа многоквартирного дома свою сожительницу. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

Следствие полагает, что подозреваемый и потерпевшая вместе распивали алкоголь в квартире по улице Фучика в Казани. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил сожительницу и скинул с балкона.

«Подозреваемый, находясь с потерпевшей на балконе, избил ее, а затем выбросил с восьмого этажа. Женщина скончалась на месте», — пояснили в ведомстве.

По факту произошедшего следователями возбуждено дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Задержанный не признал вину, заявив, что только лишь избил сожительницу. В настоящее время он заключен под стражу, следствие в ближайшее время планирует предъявить ему обвинение.

Ранее ФАН сообщал, что мужчина в Татарстане убил водителя иномарки, который не пропустил его с супругой через дорогу. Жертву обнаружили в машине с двумя ранами в груди.