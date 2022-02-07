Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 17:17
17:15
Общество
Эффективность вакцины Pfizer от COVID-19 для детей до четырех лет оказалась ниже 60%
17:14
Наука
Ученые Калифорнийского университета предположили, что акула мегалодон выглядела иначе
17:12
Общество
Дефицит витамина D может привести к летальному исходу при COVID-19
17:11
Происшествия
Глыба льда пробила лобовое стекло иномарки во дворе дома в центре Петербурга
17:10
Весь мир
Названы два финалиста первого тура президентских выборов в Коста-Рике
17:10
Происшествия
Следователи просят суд Москвы арестовать хакеров по делу о незаконном обороте платежей
17:10
Происшествия
Мужчина в Казани скинул с восьмого этажа свою сожительницу
17:09
Общество
Злостные неплательщики алиментов могут сесть на год
17:07
Экономика
Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь
17:05
Олимпийские игры 2022
Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
Все новости

Мужчина в Татарстане убил водителя, который не пропустил его с женой через дорогу
Происшествия
Мужчина в Татарстане убил водителя, который не пропустил его с женой через дорогу
pixabay.com  / 

Казань, 7 февраля. Мужчина в татарстанском городе Менделеевск убил водителя иномарки, который не пропустил его с супругой через дорогу. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из дворов Менделеевска. Там 35-летний мужчина хотел вместе с женой перейти дорогу, но 58-летний водитель автомобиля Toyota не пропустил чету. В ответ подозреваемый пнул машину, после чего между ним и водителем завязалась драка, закончившаяся убийством.

«Подозреваемый дважды ударил мужчину ножом в грудь. Последний сел за руль, отъехал несколько метров и скончался», — говорится в сообщении следственного управления.

Правоохранители задержали виновника, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане  произошло убийство двух женщин. По данным следствия, виновник преступления покончил с собой.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Мужчина в Татарстане убил водителя, который не пропустил его с женой через дорогу
россия убийство татарстан водитель
Комментировать