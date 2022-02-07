Мужчина в Татарстане убил водителя, который не пропустил его с женой через дорогу

Казань, 7 февраля. Мужчина в татарстанском городе Менделеевск убил водителя иномарки, который не пропустил его с супругой через дорогу. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, трагедия произошла в одном из дворов Менделеевска. Там 35-летний мужчина хотел вместе с женой перейти дорогу, но 58-летний водитель автомобиля Toyota не пропустил чету. В ответ подозреваемый пнул машину, после чего между ним и водителем завязалась драка, закончившаяся убийством.

«Подозреваемый дважды ударил мужчину ножом в грудь. Последний сел за руль, отъехал несколько метров и скончался», — говорится в сообщении следственного управления.

Правоохранители задержали виновника, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане произошло убийство двух женщин. По данным следствия, виновник преступления покончил с собой.