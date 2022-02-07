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Топ-менеджер татарстанского «Таиф» скончался во время восхождения на гору в Аргентине
Происшествия
Топ-менеджер татарстанского «Таиф» скончался во время восхождения на гору в Аргентине
pixabay.com  / 

Казань, 7 февраля. В Аргентине на 61 году жизни скончался руководитель финансово-экономического управления татарстанского АО «Таиф» Дмитрий Тесленко. Он не выдержал восхождения на высочайшую гору Южной Америки.

«Тесленко скончался во время подъема на вершину Аконкагуа в Аргентине», — сообщает «Татар-информ» со ссылкой на компанию.

Высота горы Аконкагуа составляет более 6,9 тысячи метров. Тесленко умер на высоте около 6,1 тысячи метров, у него произошла сердечная декомпенсация. Тело топ-менеджера на вертолете доставили на базу Хорконес.

Тесленко работал в «Таиф» с 1999 года, в 2006 году был назначен главой финансово-экономического управления. В компании подтвердили, что он увлекался альпинизмом.

Ранее ФАН сообщал, что скончался известный предприниматель и бывший министр финансов Татарстана Рафаэль Мингазов. Ему было 73 года.

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Все новости / Происшествия / Топ-менеджер татарстанского «Таиф» скончался во время восхождения на гору в Аргентине
россия смерть татарстан альпинисты таиф тесленко аконкагуа
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