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Отель с «роботами–полицейскими» и дронами–портье заработает в Татарстане в 2022 году
Общество
Отель с «роботами–полицейскими» и дронами–портье заработает в Татарстане в 2022 году
promo-bot.ru  /  Пресс-служба Промобот

Казань, 7 февраля. В татарстанском Иннополисе идет строительство отеля, в котором большую часть работы будут выполнять роботы с искусственным интеллектом. Об этом ФАН сообщил заместитель генерального директора особой экономической зоны «Иннополис» Вадим Галеев.

Гостиница будет состоять из 30 номеров. Само здание уже построено, в настоящее время ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Предполагается, что отель будет готов к вводу в эксплуатацию во второй половине текущего года.

По словам Галеева, в проект инвестировано около 500 миллионов рублей. Треть от этой суммы направлено на внедрение инновационных технологий, в частности роботов, которые разрабатываются совместно с компанией из Дании.

«В отеле предполагается всего 45 рабочих мест, так как большую часть работ будут выполнять роботы. Один робот в отеле способен заменить до шести сотрудников», — отметил замдиректора «Иннополиса».

Он уточнил, что инвестор намерен использовать искусственный интеллект для выполнения многих работ в отеле. Предполагается создание роботов–портье и даже «роботов–полицейских» и роботов–официантов со знанием множества языков.

«В числе задумок: голосовой помощник с голографическим изображением на стойке регистрации, летающие роботы–дроны, которые будут провожать гостей до номеров, робот–бариста и «роботы–полицейские», следящие за порядком. Будут роботы вплоть до уборщиц и официантов, которые будут говорить с гостем на его родном языке», — рассказал Галеев, добавив, что данный проект важен для города, в котором проводится множество крупных всероссийских и международных мероприятий.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане в сугробе застрял робот-доставщик еды. Ему помогли выбраться проходившие мимо девушки.

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Все новости / Общество / Отель с «роботами–полицейскими» и дронами–портье заработает в Татарстане в 2022 году
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