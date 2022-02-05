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Житель Татарстана до смерти избил своего должника во время застолья

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 03:01
Происшествия
Житель Татарстана до смерти избил своего должника во время застолья
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области

Алешкин Саплык, 5 февраля. Тело 61-летнего мужчины было обнаружено в жилом доме в Дрожжановском районе Республики Татарстан. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По подозрению в совершении убийства правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, который является знакомым убитого. Они выпивали алкоголь, но в какой-то момент один из собутыльников вспомнил, что собеседник должен ему сумму денег. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Получив пару ударов 61-летний мужчина упал на пол и перестал подавать признаки жизни. Позже выяснилось, что он скончался.

Подозреваемый отказался признавать свою вину в совершении преступления. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.

Еще один трагический инцидент произошел в Татарстане чуть ранее. Житель поселка Луч Чистопольского района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, зарезал своих собутыльников, после чего лег спать рядом с их телами.

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