Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 01:18
01:13
Экономика
Власти могут выплатить россиянам около 4,7 млрд «остатков» от маткапитала
00:54
Шоу-бизнес
Модель Роузи Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стейтему второго ребенка
00:53
Политика
Телеканал CBC опроверг информацию об участии России в забастовке канадских дальнобойщиков
00:48
Политика
Белый дом сообщил о развитии диалога о глобальной безопасности с Китаем
00:47
Происшествия
Маршрутка столкнулась с трамваем в Выборгском районе Петербурга
00:45
Общество
Поезда дальнего следования до Москвы задерживаются из-за аварии на железной дороге в Перми
00:44
Политика
Зеленскому напомнили о невыполненном обещании назначить антикоррупционного прокурора
00:38
Спорт
Валуев призвал игнорировать лозунги фанатов в матче ЧЕ по футзалу между Украиной и Россией
00:37
Общество
Французские компании начали продажу синего пива с добавлением морских водорослей
00:36
Наука
«Союз» со спутниками OneWeb вывезут стартовый стол космодрома Куру 7 февраля
Все новости

Двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления газом в Татарстане

Происшествия
Двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления газом в Татарстане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Высокая Гора, 4 февраля. Жителям пятиэтажного жилого дома в Республике Татарстан понадобилась помощь медиков после отравления газом. Среди пострадавших двое детей.

Происшествие случилось в селе Высокая Гора. Оба пострадавших ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, медики борются за жизнь 23-летней женщины. Двое пострадавших мужчин находятся в состоянии легкой степени тяжести. Сотрудникам экстренных служб предстоит провести следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств инцидента.

Ранее пять человек отравились угарным газом в Рубцовском районе Алтайского края. По предварительным данным, причиной стала неисправность в печном отоплении или засорение дымохода.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления газом в Татарстане
дети татарстан отравление газом высокая гора
Комментировать