Двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления газом в Татарстане

Высокая Гора, 4 февраля. Жителям пятиэтажного жилого дома в Республике Татарстан понадобилась помощь медиков после отравления газом. Среди пострадавших двое детей.

Происшествие случилось в селе Высокая Гора. Оба пострадавших ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, медики борются за жизнь 23-летней женщины. Двое пострадавших мужчин находятся в состоянии легкой степени тяжести. Сотрудникам экстренных служб предстоит провести следственные мероприятия для установления причин и обстоятельств инцидента.

Ранее пять человек отравились угарным газом в Рубцовском районе Алтайского края. По предварительным данным, причиной стала неисправность в печном отоплении или засорение дымохода.