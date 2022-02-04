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Ветеран Великой Отечественной войны в Татарстане живет в аварийном доме без санузла и воды
Происшествия
Ветеран Великой Отечественной войны в Татарстане живет в аварийном доме без санузла и воды
genproc.gov.ru  /  Генеральная прокуратура Российской Федерации

Казань, 4 февраля. Следственные органы и прокуратура в Татарстане проводят проверки по факту проживания 92-летней ветерана Великой Отечественной войны, инвалида I группы в аварийном доме без санузла. Об этом ФАН сообщили в пресс-службах ведомств.

По данным регионального следственного управления, его сотрудники проверяют информацию о пенсионерке, проживающей в ненадлежащих условиях в городе Чистополе.

«Выявлено сообщение, согласно которому ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I группы проживает в ветхом доме, где нет ни горячей воды, ни даже туалета», — рассказали в ведомстве.

В республиканской прокуратуре отметили, что к пенсионерке домой с проверкой выехала заместитель прокурора города Наталья Олюшкина. Надзорный орган в настоящее время готовит представление к местным властям с требованием обеспечить ветерана достойным жильем.

«Готовится представление в адрес руководителя районного исполкома с требованием незамедлительно провести обследование для решения вопросов о признании дома непригодным для проживания и о предоставлении пенсионерке благоустроенного жилья», — заверили в прокуратуре.

В следственном управлении добавили, что дадут правовую оценку действиям должностных лиц муниципалитета. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Татарстане приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, который убил ветерана Великой Отечественной войны. Также он украл у нее 85 тысяч рублей.

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