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Хирурги Набережных Челнов совершили прорыв в российской медицине, заменив пациенту аорту

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 17:00
Общество
Хирурги Набережных Челнов совершили прорыв в российской медицине, заменив пациенту аорту
pixabay.com

Набережные Челны, 1 февраля. Впервые в России была проведена операция по замене аорты, ее выполнили хирурги БСМП Набережных Челнов.

Медики провели гибридное протезирование грудной и брюшной аорты, при этом удалось сохранить все значимые ветви от сердца до конечностей. Врачи занимались пациентом два года и провели несколько хирургических вмешательств. Раньше никто в России не проводил таких операций, ее назвали уникальной и сенсационной.

Протезирование проводили в четыре этапа, у пациента была аневризма, расслоение и разрыв аорты. Поврежденный орган заменили на синтетический протез, к которому «пришили» сердце и сонные артерии. Далее хирурги провели эндопротезирование грудного и брюшного отдела аорты.

Хирурги Набережных Челнов совершили прорыв в российской медицине, заменив пациенту аорту
pixabay.com / marionbrun

Сейчас 50-летний пациент идет на поправку. В команде врачей трудились хирурги Рамис Якубов и Марат Шарафутдинов, сосудистые хирурги Аршак Чахоян, Юрий Тарасов, и анестезиолог-реаниматолог Гулия Халиуллина.

Хирурги из Ростова-на-Дону провели сложнейшую операцию по пересадке сердца пациенту с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Благодаря профессионализму врачей пациент справился не только с послеоперационным периодом, но и с самим коронавирусом.

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хирургия протезирование хорошие новости россии
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