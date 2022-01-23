Один человек погиб и восемь пострадали в страшном ДТП в Татарстане

Казань, 23 января. Один человек погиб и еще восемь пострадали в результате ДТП в Альметьевском районе Татарстана, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Сообщение об инциденте поступило в 17:55 субботы. По предварительным данным, на трассе между микрорайоном Урсала и Альметьевском минивэн с шестью пассажирами и водителем столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, в котором находились водитель и два пассажира.

Галиев сообщил, что 16-летняя пассажирка Hyundai Solaris в результате ДТП скончалась на месте. Шесть человек из минивэна и двое из Hyundai Solaris госпитализированы.

Согласно предварительным данным, минивэн выехал на встречную полосу. Выясняются детали инцидента. На место аварии выезжал заместитель прокурора Альметьевска Сергей Карамзин.

Ранее сообщалось, что жертвой аварии с участием автобуса в Татарстане стал один человек. Погиб водитель автобуса.