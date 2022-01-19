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Появилось фото с места смертельной аварии автобуса и грузовика в Татарстане

Происшествия
Появилось фото с места смертельной аварии автобуса и грузовика в Татарстане
Федеральное агентство новостей

Новошешминск, 19 января. Один человек погиб при массовой аварии в Новошешминском районе Татарстана. В распоряжении ФАН появились кадры с места происшествия, при котором также несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

На опубликованных кадрах видно, что автобус и большегруз, по всей видимости, влетели друг в друга «лоб в лоб» на большой скорости. Удар был такой силы, что переднюю часть автобуса практически смяло — водителю выжить не удалось.

Появилось фото с места смертельной аварии автобуса и грузовика в Татарстане
Федеральное агентство новостей /

На кадрах также видно, что на месте происшествия продолжает работать множество сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Появилось фото с места смертельной аварии автобуса и грузовика в Татарстане
Федеральное агентство новостей /

В региональной прокуратуре сообщали, что в момент движения по трассе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком «КамАЗ» с прицепом. После этого в большегруз и автобус врезались две легковушки.

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