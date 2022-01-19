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Пьяный мужчина в Татарстане до смерти избил своего отца
Происшествия
Пьяный мужчина в Татарстане до смерти избил своего отца
pexels.com  /  it's me neosiam

Казань, 19 января. В Татарстане мужчина до смерти забил своего отца руками и ногами, сообщили ФАН в региональном следственном управлении. Родственники распивали алкоголь у себя дома.

По данным ведомства, трагедия произошла в селе Янгулово Балтасинского района республики. Там 58-летний мужчина и его 27-летний сын распивали спиртное, после чего между ними разразилась ссора. Молодой человек избил отца и позвонил в полицию, однако до приезда правоохранителей и медиков мужчина скончался.

Его сын признался в содеянном. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

«По подозрению в совершении преступления он задержан и дал признательные показания», — говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане за два дня были установлены три случая убийства взрослыми людьми своих матерей. Все они произошли в период новогодних выходных.

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россия татарстан избиение убил отца
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