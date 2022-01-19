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Замдиректора строительной компании в Татарстане получал зарплату ниже МРОТ

Происшествия
Замдиректора строительной компании в Татарстане получал зарплату ниже МРОТ
Федеральное агентство новостей

Казань, 19 января. Пять работников ООО «Регионгаз 16» в Татарстане, включая заместителя директора и инженеров, получали заработную плату ниже установленного в республике минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом ФАН сообщили в региональной прокуратуре.

«Согласно штатному расписанию, зарплата заместителя директора, прораба, инженера производственно-технического отдела, инженера-проектировщика, сварщика составляет ниже МРОТ, предусмотренного в республике», — говорится в сообщении ведомства.

За допущенные нарушения директор компании оштрафован на 10 тысяч рублей. Также ему было предписано увеличить зарплаты указанных работников, что и было сделано, утверждает прокуратура.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Регионгаз 16» занимается разработкой строительных проектов. Также компания работает в сфере строительства зданий, объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

МРОТ в Татарстане в 2021 году для организаций внебюджетного сектора был установлен на уровне 15,4 тысячи рублей в месяц и сохранен в том же размере на текущий год. Минимальная оплата труда для работников государственных и муниципальных учреждений республики с прошлого года выросла с почти 12,8 тысячи до 13,8 тысячи рублей.

Ранее ФАН сообщал, что замглавы минтруда Татарстана Клара Тазетдинова призвала мотивировать безработных к труду. По ее мнению, они сами должны зарабатывать себе на пособие по безработице.

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