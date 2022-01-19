Плату за работу новогодней иллюминации незаконно начислили жителям домов в Татарстане

Казань, 19 января. Две управляющие компании в татарстанской Елабуге начислили на жителей шести многоквартирных домов плату за электричество, потребленное новогодней иллюминацией. Прокуратура республики потребовала произвести перерасчет, сообщили ФАН в ведомстве.

В надзорном органе установили, что управляющие компании «Чаллы» и «Домуправ-3» оборудовали дома светодиодной иллюминацией, которую подключили к общедомовым счетчикам. При этом плату за соответствующий расход электроэнергии руководство компаний намеревалось получить от жильцов, включив в графу о содержании общедомового имущества.

В прокуратуре пояснили, что взимание с собственников жилья платы за электричество, потребляемое иллюминацией, является незаконным. Управляющие компании обязали произвести перерасчет.

«Установка светодиодного оборудования не относится к услугам и работам, необходимым для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и не может учитываться при начислении платы», — отметили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов спел песню о том, как местные жители могут решить возникающие проблемы в сфере ЖКХ. Видеоклип он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.