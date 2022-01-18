Случай завоза омикрон-штамма из Виргинских островов выявлен в Татарстане

Казань, 18 января. Татарстанское управление Роспотребнадзора выявило случай завоза в республику омикрон-штамма коронавируса с территории Американских Виргинских островов. Об этом ФАН сообщили в ведомстве.

По данным управления, в Татарстане подтверждены 11 случаев заражения новым штаммом. При этом пять из них были завезены из-за границы, четыре – из других регионов России.

«Из 11 случаев девять — завозные. Пять — из зарубежных стран: два из Ирака, а также США (Виргинские острова), Хорватии, Мексики», — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Трое из инфицированных «Омикроном» переносят заболевание бессимптомно, остальные восемь — с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. Все они изолированы и чувствуют себя хорошо, заверили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что татарстанский Роспотребнадзор ввел в республике дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Тогда власти приняли решение об обязательной вакцинации против COVID-19 для некоторых категорий граждан.