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Жителя Казани задержали за перевозку четверых детей в багажнике

Происшествия
Жителя Казани задержали за перевозку четверых детей в багажнике
flickr.com  /  MIKI Yoshihito

Казань, 17 января. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в пьяном виде и без водительских прав перевозил четырех детей в багажнике, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инцидент произошел 16 января. Полицейские получил информацию, что водитель автомобиля Renault Kaptur перевозит порядка четырех детей в багажнике и ведет себя неадекватно. В результате машину остановили рядом с домом по проспекту Победы. Как установили сотрудники полиции, за рулем автомобиля находился 31-летний гражданин. В отношении него составлены административные материалы по статьям КоАП РФ. Кроме того, к ответственности привлекут родителей несовершеннолетних.

Ранее пьяный водитель насмерть сбил женщину под Ростовом. Наезд на пешехода произошел в районе улицы Советской, когда водитель автомобиля Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зацепил женщину, идущую в попутном направлении по обочине.

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казань задержание багажник
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