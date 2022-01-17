Спасатели Казани вытащили застрявшего в качелях четырехлетнего ребенка

Казань, 17 января. Сотрудники МЧС России по Республике Татарстан спасли четырехлетнего ребенка, который оказался в беде во время игр на детской площадке.

Инцидент произошел вечером 16 января в Казани, на детской площадке во дворе дома по улице Габишева. Там маленький мальчик по неосторожности застрял ногой в качелях.

Находившиеся на площадке взрослые не смогли помочь ребенку самостоятельно и вызвали спасателей. Разжимать металлические конструкции пришлось при помощи гидравлического инструмента.

Благодаря аккуратности и профессионализму сотрудников МЧС, ребенка удалось быстро освободить и вернуть родителям. Здоровью мальчика ничто не угрожает, медицинская помощь также не потребовалась, сообщили в пресс-службе ведомства.

Случай со спасением ребенка ранее произошел в Саратовской области. Сотрудники МЧС пришли на помощь школьнику, который упал в 10-метровый колодец.