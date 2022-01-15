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Глава района в Казани записал музыкальный клип о решении проблем в ЖКХ
Общество
Глава района в Казани записал музыкальный клип о решении проблем в ЖКХ
instagram.com  /  @mironov_kzn

Казань, 15 января. Глава администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана Сергей Миронов спел песню о том, как местные жители могут решить возникающие проблемы в сфере ЖКХ. Соответствующий видеоклип он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Миронов перепел известную песню «Если у вас нет собаки» из кинофильма «Ирония судьбы, или с легким паром». Под звуки легендарной мелодии композитора Микаэла Таривердиева чиновник с гитарой появляется в разных местах вверенных ему муниципалитетов и призывает жителей обращаться с возникающими проблемами в администрацию.

«Если у вас много снега, если в подъезде мороз, течет с потолка от соседа, сразу звоните, сразу пишите, сразу бегите в кирмос (Кировский и Московский районы – Прим. ФАН)», – поется в песне.

Также Миронов в клипе поздравил горожан с новогодними праздниками и заверил, что власти обязательно помогут в разрешении их проблем. Под опубликованным видеоклипом чиновник оставил номер горячей линии, а также ссылки на аккаунты муниципальных районов в соцсетях.

Сергей Миронов возглавляет администрацию Кировского и Московского районов Казани с 2016 года. До этого он служил в органах внутренних дел Татарстана, работал помощником судьи и на различных должностях в исполкоме города.

Ранее ФАН сообщал, что за первые два дня нового года в Казани выпало 42% месячной нормы снега. Тогда власти столицы обещали привести дороги в порядок в течение двух суток.

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россия татарстан глава района музыкальный клип ирония судьбы или с легким паром
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