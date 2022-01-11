Глава минкультуры Татарстана призвала переименовать лоукостер «Победа»

Казань, 11 января. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова обратилась к руководству компании «Аэрофлот» с просьбой переименовать ее лоукостер «Победа». По ее мнению, неуважение к клиентам со стороны сотрудников авиаперевозчика с таким названием может нанести ущерб имиджу России.

«Уважаемое руководство Аэрофлота. Уважаемое руководство компании «Победа». Убедительно прошу вас переименовать авиакомпанию. Вы дискредитируете светлый образ победы. Это имиджевые потери страны- победительницы», — написала министр на своей странице в Instagram.

Она отметила, что слово «победа» ассоциируется, прежде всего, с Днем Победы, который вся страна ежегодно празднует 9 мая. Однако отношение сотрудников лоукостера обесценивает значение этой Победы, считает чиновница.

«Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании мне хочется «отмыться». Такое неуважение к людям, как здесь, редко где найдешь», — добавила глава минкультуры Татарстана.

В комментарии под своим постом Аюпова уточнила, что ей нахамили при прохождении регистрации. Судя по опубликованной министром фотографии, это произошло при перелете в Санкт-Петербург или обратно.

«Меня не устраивает хамство людей, которые производят регистрацию», — написала она.

Ранее ФАН сообщал, что семья Аюповой при переезде из Азербайджана в Россию после распада Советского Союза испытывала материальные затруднения. Как рассказала сама министр, в течение полугода она не могла выйти из дома из-за отсутствия зимних сапог.