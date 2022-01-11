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Следователи в Татарстане сообщили о трех случаях убийства взрослыми детьми своих матерей
Происшествия
Следователи в Татарстане сообщили о трех случаях убийства взрослыми детьми своих матерей
pixabay.com  / 

Казань, 11 января. Следственное управление Татарстана за два дня сообщило о трех случаях убийства взрослыми мужчинами и женщиной своих матерей. Все они произошли в период новогодних выходных.

Так, 37-летний житель села Старое Байсарово Актанышского района ударил ножом в живот свою 58-летнюю мать, увидев, как она одна распивает спиртное. Также мужчина ранил свою сожительницу, которая пыталась остановить расправу.

«Обвиняемый употреблял спиртные напитки с матерью, сожительницей и знакомыми. Когда большинство присутствовавших легли спать, мужчина увидел, что его мать одна употребляет спиртное и ударил ее ножом в живот. Женщина скончалась по дороге в больницу», — говорится в сообщении регионального следственного управления.

Другая трагедия произошла в городе Альметьевске, где у 42-летней женщины случился конфликт с 64-летней матерью. Последняя страдала психическим заболеванием, и ее поведение вызвало у пьяной дочери раздражение, которая ударила пожилую женщину ножом.

«Злоумышленница легла спать, а проснувшись, обнаружила, что женщина не подает признаков жизни», — выяснили следователи.

Кроме того, 38-летний житель города Чистополя, который также распивал спиртное со своей 61-летней матерью, забил ее до смерти в ходе произошедшего между ними конфликта. Проснувшись утром, он обнаружил ее мертвой, после чего расчленил тело и спрятал останки в лесопарке. Их позднее обнаружили местные жители, выгуливавшие собак.

В отношении всех троих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье об убийстве. Все они заключены судом под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что уроженец Волгоградской области обвиняется в убийстве 90-летней женщины в поселке Аксубаево Аксубаевского района Татарстана. Он также украл у нее 85 тысяч рублей.

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Все новости / Происшествия / Следователи в Татарстане сообщили о трех случаях убийства взрослыми детьми своих матерей
россия татарстан убийство матери
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