Житель Татарстана стрелял в полицейского и угрожал ему ножом

Казань, 10 января. Житель города Лениногорска в Татарстане выстрелил из газового пистолета в сотрудника полиции и угрожал ему ножом при задержании. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, полицейских вызвала супруга подозреваемого, так как он вел себя неадекватно, находясь в состоянии опьянения. После прибытия на место 37-летний мужчина дважды выстрелил в одного из правоохранителей. Однако злоумышленника обезвредил напарник полицейского.

«Он произвел в одного из них два выстрела из газового пистолета, а когда страж порядка выбил у него оружие из рук, взял нож и замахнулся на него. В этот момент второй полицейский применил в отношении подозреваемого газовый баллончик», — говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Следствие намерено просить суд поместить подозреваемого под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что мужчина в Татарстане забил до смерти собственную мать, с которой распивал спиртное. Позднее он расчленил ее тело и спрятал останки в лесопарке.