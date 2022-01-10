Татарстан стал лидером по числу выявленных случаев дачи взятки

Казань, 10 января. За 11 месяцев 2021 года в Татарстане зарегистрировано 255 случаев дачи взятки. По этому показателю республика стала лидером в стране.

«Зарегистрировано преступлений по статье 291 УК РФ (дача взятки) — 255. Место в рейтинге — первое», — говорится на портале правовой статистики Генпрокуратуры России.

Согласно данным ведомства, за весь 2020 год в Татарстане было выявлено 174 случая дачи взятки, что стало вторым показателем в стране. Из зарегистрированных в прошлом году преступлений этой направленности предварительно расследовано 193, не раскрытым остается лишь одно.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане при получении взятки был задержан управляющий региональным отделением Фонда социального страхования. По версии следствия, он требовал у предпринимателя четыре миллиона рублей за урегулирование вопроса с контрактом на поставку средств реабилитации для инвалидов.