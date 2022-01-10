Власти Татарстана запретили продажу алкоголя на заводах

Казань, 10 января. Власти Татарстана запретили продажу алкоголя на более чем 600 объектах республики. В список вошли производственные площадки крупных предприятий на территории региона.

«Определить места нахождения источников повышенной опасности на территории Республики Татарстан, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, расположенных в границах опасных производственных объектов», — говорится в постановлении правительства региона, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Всего в список включено 620 объектов ПАО «КамАЗ», ПАО «Татнефть», ООО «Газпром трансгаз Казань», АО «Таиф-НК», АО «Аммоний», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и ряда других. Все они признаны местами повышенной опасности.

Ранее ФАН сообщал, что житель Татарстана забил до смерти собственную мать, с которой распивал спиртное. Он расчленил тело женщины и спрятал останки в лесопарке.