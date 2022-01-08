Сотрудники МЧС спасли пьяного мужчину из оврага в Казани

Казань, 8 января. Спасатели пришли на помощь пьяному казанцу, который свалился в овраг. Достать его врачи сами не могли. Личность пострадавшего установить не удалось.

Инцидент произошел в поселке Киндери у дома №8 на улице Терновая. Медики обратились в экстренные службы за помощью. Они не могли достать из ямы мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие спасатели вытащили потерпевшего из оврага и передали врачам, которые отвезли его в больницу. В настоящее время ему оказывают всю необходимую помощь. Личность пострадавшего установить не удалось из-за отсутствия документов. Сам мужчина был в бессознательном состоянии.

Тем временем глава Яшкинского муниципального округа Евгений Курапов наградил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, спасший детей, сообщал портал A42.RU. Инцидент произошел, когда дети играли на тонком льду и рисковали утонуть в ледяной воде.