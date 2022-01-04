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Профессор из Казани предрек снижение цен на автомобили и смартфоны
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Профессор из Казани предрек снижение цен на автомобили и смартфоны

Экономика
Профессор из Казани предрек снижение цен на автомобили и смартфоны
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Казань, 3 января. Профессор института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета (КФУ) Игорь Кох предрек снижение цен на смартфоны и автомобили, сообщили ФАН в вузе. Также ученый предупредил о скором падении стоимости парфюмерии и оргтехники.

Кох пояснил, что с наступлением нового года традиционно наблюдается некоторое падение цен на смартфоны и автомобили. Они могут быть новыми, но устаревают из-за того, что оказываются уже прошлого года выпуска.

«После праздников снижаются цены на автомобили предыдущего года выпуска. Цены на смартфоны будут ниже — это зависит от устаревания самой модели», — передает слова профессора КФУ.

Кроме того, через некоторое время также снизится стоимость тех групп товаров, которые люди традиционно дарят на Новый год. Перед праздником торговцы завышают на них цены, а после ажиотажа снова снижают, рассказал ученый. По его словам, речь идет о различных гаджетах, компьютерной технике и парфюмерии.

«После новогодних праздников цены возвращаются на прежний уровень», — сказал Кох.

Ранее ФАН сообщал, что проезд в метрополитене Казани подорожал на пять рублей для пассажиров, покупающих билеты за наличный расчет. При этом стоимость проезда при оплате транспортной и банковской картами осталась прежней.

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