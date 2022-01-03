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Врач объяснила, почему человеку с обморожением нельзя давать кофе и алкоголь
Общество
Врач объяснила, почему человеку с обморожением нельзя давать кофе и алкоголь
pxhere.com  / 

Казань, 3 января. При обморожении человеку категорически нельзя давать алкоголь или кофе. Такой рекомендацией поделилась врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета (КФУ) Эльвира Магеррамова, сообщили ФАН в центре медиакоммуникаций вуза.

По словам Магеррамовой, выделяются три стадии обморожения, и в некоторых случаях оно может привести к отмиранию тканей и отторжению пострадавшего участка. Чаще всего при обморожении страдают нос, уши, колени и пальцы, так как они сравнительно плохо снабжаются кровью, пояснила специалист.

Чтобы помочь пострадавшему человеку врач посоветовала отвести его в теплое помещение и укутать одеялом. Можно дать ему выпить что-то теплое, но не кофе и алкоголь.

«Человека нужно отвести в теплое помещение, поменять тесную и мокрую одежду, укутать одеялом, дать теплое питье, но ни в коем случае не давать кофе и алкоголь. Нельзя растирать кожу снегом или льдом, греть грелкой», — передает слова Магеррамовой центр медиакоммуникаций.

Как правило, алкоголь и кофе приводят к расширению сосудов. В случае обморожения сосуды человека бывают суженными, и горячительные напитки могут привести к их разрыву, внутренним кровоизлияниям и в целом нарушению работы сердца.

Ранее ФАН сообщал, что за первые два дня нового года в Казани выпало 42% месячной нормы снега. Власти города обещали привести дороги в порядок в течение двух суток.

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