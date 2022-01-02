Почти половина месячной нормы снега выпала за два дня в Казани

Казань, 2 января. За первые два дня нового года в столице Татарстана выпало 42% месячной нормы снега. Власти города обещают привести дороги в порядок в течение двух суток.

«В Казани за два дня января выпало 14 миллиметров осадков, что составляет 42% от месячной нормы», — говорится в сообщении столичной мэрии.

По ее данным, снегоуборочная техника в города работает круглые сутки, в среднем каждый день выходит 378 единиц спецмашин. Только будущей ночью власти обещают вывести на дороги почти 350 единиц техники и более 50 рабочих. Мэрия планирует полностью очистить от снега проезжую часть в течение двух суток.

«На сегодня с учетом погодных условий дороги находятся в нормативном состоянии. После сильного снегопада в регламентные сроки в течение двух суток дороги будут приведены в порядок», — заверили власти.

В целом с начала сезона с улиц Казани уже вывезено более 180 тысяч тонн снега. Из них в январе — 15 тысяч тонн.

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